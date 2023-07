SEJOUR CAMPING AU GRAND AIR Camping Au bord du loir Le Lude, 10 juillet 2023, Le Lude.

SEJOUR CAMPING AU GRAND AIR 10 – 28 juillet Camping Au bord du loir en fonction du taux de participation

Le camping du Lude est situé au sud de la Sarthe, au confluent des trois anciennes provinces, l’Anjou, le Maine et la Touraine, et au bord de la rivière Le Loir.

Dans un cadre de verdure de nombreux sites culturels environnant sont à découvrir, Le Château du Lude, les maisons datant de l’époque de la Renaissance, le site archéologique d’Aubigné Racan, les anciennes voies romaines et les châteaux de la Loire.

Pour plus d’informations sur : https://www.camping-lelude.com/le-lude

– Les tentes et les espaces

– 1 tente cuisine

– 1 grand marabout

– Des tentes 2 à 3 places

– 1 tente étoile

– 1 tente infirmerie

– Les sanitaires du camping : 2 blocs avec 5 douches chacun, 4 WC

– Les espaces environnant dans le camping : plaine d’herbes, bord de rivière avec tables de pique- nique et barbecue couvert.

Les objectifs

L’objectif principal est de permettre aux enfants de passer des vacances de qualité, de se détendre, de jouer, de découvrir de nouvelles choses et de s’évader.

• Respecter le rythme et les besoins de l’enfant.

L’objectif est de permettre de respecter les besoin et rythme de l’enfant. Tant dans la mise en place du fonctionnement quotidien, que dans la proposition des activités et animations se déroulant durant le séjour. Pour cela, permettrons aux enfants de se réveiller de manière échelonnée le matin (un signal visuel leur permettant de savoir à quel moment il peut aller déjeuner. Nous veillerons également à pouvoir adapter notre programme de la semaine en fonction de la fatigue, et de l’état physiques des enfants. Notre objectif doit également permettre de donner des repères en termes d’organisation (vie quotidienne, prise des repas, activités…) aux enfants afin de leur permettre d’acquérir de l’autonomie tout au long de la semaine.

• Permettre à l’enfant d’être acteur de son séjour.

L’objectif est de permettre à chaque enfant de trouver sa place et participer à l’ensemble du séjour. Dans un premier temps nous veillerons à aménager les différentes espaces et lieux de vie du camp avec les enfants (espace-temps calme, espace jeux extérieurs, espace repas…) pour leur permettre de pouvoir s’approprier les lieux. Nous permettrons la mise à disposition du matériel pédagogique (jeux extérieurs, bibliothèque et ludothèque.)

Le séjour se déroulant en autonomie, l’enfant participera à tous les temps de la vie quotidienne (préparation des repas, mise de la table, vaisselle…). Pour cela un tableau permettant à chaque enfant de s’inscrire sur aux tache de vie quotidienne sera complété dès le premier jour lors de la réunion de présentation de la semaine. Nous poserons également ensemble les règles d’organisation et de fonctionnement du séjour en petits groupe et effectuerons une restituions en grand groupe pour que toute les règles soient validées par l’ensemble du collectif.

De plus nous organiserons des jeux de connaissances et socialisation afin de créer du lien au sein du groupe et de mettre en place une forte dimension de socialisation au sein de notre séjour.

Nous souhaitons également mettre en place des temps d’échanges lors des forums de fin de journée pour permettre aux enfants d’exprimer leur ressentit, leurs critiques positives ou négatives et ainsi de les rendre acteurs de leur séjour.

Un programme d’activités permettant de laisser des espaces aux différentes propositions et envies des enfants sera mis en place. Il comportera également des temps d’activités au choix de l’enfant. Ce programme d’activités pourra évoluer selon les envies et propositions formulées par les enfants. La participation à une activités ou veillée ne sera pas obligatoire.

• Utiliser le jeu comme vecteur de socialisation :

Tout au long de notre séjour le jeu et la dimension ludique sous tendra nos actions. Tant dans les moments de vie quotidienne où nous mettrons un point d’honneur à faire que ces temps ne soient pas une contrainte ; que lors des propositions pédagogique et les animations proposées par l’équipe.

Camping Au bord du loir route du mans 72800Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « enfance@maire-arcueil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 15 09 30 »}] [{« link »: « https://www.camping-lelude.com/le-lude »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

camping nature

service enfance