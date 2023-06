COMPLET ; SÉJOUR, ARGELES-SUR-MER Camping Argelès vacance Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer

Pyrénées-Orientales COMPLET ; SÉJOUR, ARGELES-SUR-MER Camping Argelès vacance Argelès-sur-Mer, 12 août 2023, Argelès-sur-Mer. COMPLET ; SÉJOUR, ARGELES-SUR-MER 12 et 19 août Camping Argelès vacance de 7€ à 15€ par jour et par jeune Le séjour pour 14 jeunes, (7 filles et 7 garçons), du 12 août 2023 au 19 août 2023 sur la commune d’Argelès-sur-Mer, dans le camping Argeles Vacances (Negue Bous S, 66702 Argelès-sur-Mer).

Le camping est idéalement placé, il est 10 minutes de plage. De plus, les activités sont à environ 10 minutes du camping. Camping Argelès vacance Chemin de Neguebous S 66700 ARGELES-SUR-MER Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0623235640 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T08:00:00+02:00 – 2023-08-12T08:30:00+02:00

2023-08-19T20:00:00+02:00 – 2023-08-19T20:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Camping Argelès vacance Adresse Chemin de Neguebous S 66700 ARGELES-SUR-MER Ville Argelès-sur-Mer Departement Pyrénées-Orientales Age min 11 Age max 14 Lieu Ville Camping Argelès vacance Argelès-sur-Mer

Camping Argelès vacance Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argeles-sur-mer/

COMPLET ; SÉJOUR, ARGELES-SUR-MER Camping Argelès vacance Argelès-sur-Mer 2023-08-12 was last modified: by COMPLET ; SÉJOUR, ARGELES-SUR-MER Camping Argelès vacance Argelès-sur-Mer Camping Argelès vacance Argelès-sur-Mer 12 août 2023