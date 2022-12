– Brétignolles/Mer – Mes vacances à la mer Camping amitié et nature Bretignolles-sur-Mer Catégories d’évènement: Bretignolles-sur-Mer

Tarification au taux d’effort, en fonction du QF de la famille. Consultez la plaquette d’été 2022 sur orvault.fr

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping amitié et nature Brétignolles sur mer Bretignolles-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire Plage, mer, soleil et copains.. voilà le cocktail parfait pour les vacances !

Au menu de la semaine : une journée au « Parc des Dunes », où tu profiteras des diverses attractions (trampolines, jeux gonflables, pédalos, piscines à boules) et une initiation au body-board en prime !

En complément, concours sur la plage, baignades quotidiennes et grands jeux viendront agrémenter le reste de ce séjour !

Viviement l’été !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:30:00+02:00

2022-07-15T18:00:00+02:00

