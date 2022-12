– Mystère à Belle-ïle Camping Catégorie d’évènement: Morbihan

– Mystère à Belle-ïle Camping, 11 juillet 2021, . – Mystère à Belle-ïle 11 – 17 juillet 2021 Camping dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Belle-Île-en-Mer 56360 Morbihan Bretagne Belle île st une île du Morbihan située au large de Quiberon.

Le jour du départ, nous partirons en train de Nantes / Saint Nazaire, jusqu’à Auray. Puis nous prendrons le célèbre Tire-bouchon jusqu’à Quiberon.

Ce ne sera que le début de l’aventure car nous serons ensuite sur le bateau qui nous mènera à belle île.

Vacancier au soleil sera votre couverture, détective votre vrai mission.

De Vauban et sa citadelle, de Sarah Bernard et sa légendaire statue, aux corsaires et pirates de tout genres qui ont caché leurs trésor, nous serons emmenés sur l’île afin de résoudre la plus grande enquête de l’histoire de l’île.

Est-tu prêt à relever le défi et à aller à la rencontre de ce joyaux breton?

