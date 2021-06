Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur CAMPILARO PYRÉNÉES 2021 Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

CAMPILARO PYRÉNÉES 2021 Luz-Saint-Sauveur, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Luz-Saint-Sauveur. CAMPILARO PYRÉNÉES 2021 2021-07-23 – 2021-07-25 Station de Ski Luz-Ardiden LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Avec un parcours 100% renouvelé, La CAMPILARO Pyrénées conserve son ADN : des sections chronométrées principalement positionnées sur les parties basses et les montées, une volonté de vous faire découvrir les grands cols pyrénéens. Samedi 24 Juillet / ETAPE 2 : Saint-Lary / Luz Ardiden – 84,5km contact@campilaro.com http://www.campilaro.com/ Avec un parcours 100% renouvelé, La CAMPILARO Pyrénées conserve son ADN : des sections chronométrées principalement positionnées sur les parties basses et les montées, une volonté de vous faire découvrir les grands cols pyrénéens. Samedi 24 Juillet / ETAPE 2 : Saint-Lary / Luz Ardiden – 84,5km dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse Station de Ski Luz-Ardiden LUZ ARDIDEN Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville 42.87311#-0.00316