Landes SOL MI DOUZE EN CONCERT A CAMPET-ET-LAMOLERE Eglise sainte croix Campet-et-Lamolère, 14 mai 2023 15:30, Campet-et-Lamolère. Concert chant choral Dimanche 14 mai, 15h30 1 La chorale montoise Sol Mi Douze sera en concert le Dimanche 14 Mai à 15h30 en l’église de Campet-et-Lamolère, sous la direction de Marie-Pierre LAMARQUE.

Répertoire musical très varié (Trenet, Ferrer, Tri Yann, Salvador, musiques du monde, chants sacrés, variétés internationales…) des chants a cappella et accompagnés à la guitare/percussions/accordéon.

Avant-dernier concert de la saison.

Entrée libre de participation.

Renseignements: solmidouze@gmail.com / 06 74 81 56 83 (Vice Président)

