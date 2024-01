Campestral 2024 Hautefage-la-Tour, samedi 18 mai 2024.

Campestral 2024 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-20

Le festival du Culturas d’Oc, musiques et danses occitanes.

Au programme balades contées, balade patrimoine, animations, jeux en famille, expositions, trad-apéros et repas champêtre.

EUR.

Bourg

Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Campestral 2024 Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2024-01-23 par OT du Grand Villeneuvois CDT47