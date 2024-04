Campestral 2024 Autafaja Hautefage-la-Tour, dimanche 19 mai 2024.

Campestral 2024 Le festival du Culturas d’Oc, musiques et danses occitanes – 18 & 19/05 Dimanche 19 mai, 10h00 Autafaja A gratis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T23:00:00+02:00

Le festival du Culturas d’Oc, musiques et danses occitanes.

Au programme balades contées, balade patrimoine, animations, jeux en famille, expositions, trad-apéros et repas champêtre.

Le festival du Culturas d’Oc, musiques et danses occitanes.

Au programme balades contées, balade patrimoine, animations, jeux en famille, expositions, trad-apéros et repas champêtre.

Autafaja 47340 Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 31 33 22 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.culturasdoc.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « culturasdoc@gmail.com »}]

occitan