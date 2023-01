CAMPER VAN WEEK-END Brissac Loire Aubance, 28 avril 2023, Brissac Loire Aubance .

CAMPER VAN WEEK-END

2023-04-28 09:30:00 – 2023-04-30 18:00:00

Le Camper Van Week-End est un événement incontournable qui réunit le plus grand nombre de spécialistes de la vanlife en France. Des plus grands noms du secteur aux nouveaux venus, constructeurs, aménageurs, indépendants, loueurs, équipementiers, accessoiristes…, plus de cent exposants vous donnent rendez-vous ! Quel que soit votre projet et son stade d’avancement, ils se feront un plaisir de vous accompagner pour lui donner vie.

Venez également rencontrer des équipages de vanlifers aguerris sur le Village Vanlife pour échanger avec eux. Aménagement, vie à bord, vanlife en famille ou à temps plein, destinations lointaines…, ils sont incollables et surtout très sympathiques !

Chaque jour de 12h00 à 14h00 et à partir de 18h30, le festival We Love Van prend ses quartiers avec pas moins de neuf groupes qui se relaieront sur scène. Une énergie nouvelle vient décupler nos sens : place à la musique live avec une programmation colorée et dansante !

Entrée et concerts gratuits. Parking 3 jours : 5 €. Bivouac 4 nuits : 35 €. Camping 4 nuits : 70 €.

Restauration sur place (foodtrucks). Inscription conseillée sur www.camper-van-week-end.fr/inscription-brissac/

Le Camper Van Week-End est le plus complet des salons dédiés aux vans, aux fourgons aménagés et autres solutions mobiles pour camper et voyager à tous les budgets. Durant trois jours, venez vivre au rythme de la vanlife et du voyage itinérant dans une ambiance conviviale et en musique !

contact@yogi-editions.com http://www.camper-van-week-end.fr/brissac

