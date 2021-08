Camper Van Week-End Apremont, 15 octobre 2021, Apremont.

Camper Van Week-End 2021-10-15 09:30:00 – 2021-10-17 18:30:00

Apremont Oise Apremont

Rêver la vanlife c’est bien, la vivre c’est encore mieux ! Promesse d’évasion et de liberté, de départs au pied levé, d’étapes en pleine nature et d’itinéraires improvisés, l’acquisition d’un fourgon aménagé ne s’improvise pas.

Pour vous aider à sauter le pas et vous accompagner dans la recherche de votre fourgon idéal, le Camper Van Week-End est l’événement à ne pas manquer. Avec une quarantaine d’exposants présents, c’est la plus grande exposition de vans et de fourgons aménagés en France.

Marques références et petits aménageurs, accessoiristes, loueurs… Tous seront au rendez-vous et à votre écoute les 15, 16 et 17 octobre prochains au Polo Club du Domaine de Chantilly (Apremont, Oise).

Que vous cherchiez un grand fourgon tout équipé, un van passe-partout, des solutions pour les sportifs ou la famille, des idées d’aménagement pour tous les budgets…, la très grande diversité de l’offre présentée vous garantit de trouver toutes les réponses aux questions que vous vous posez pour enfin vivre VOTRE vanlife !

Foodtrucks, concerts, projections de documentaire… Nous vous attendons nombreux pour un week-end de fête et de partage en plein air, dans le plus grand respect des règles sanitaires. L’entrée est gratuite mais pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de réserver votre place !

Pour profiter de l’ambiance jusque tard dans la nuit et vivre l’expérience vanlife jusqu’au bout, possibilité de bivouaquer sur place (réservation conseillée, site sécurisé accessible dès le jeudi).

contact@yogi-editions.com

Dana Tentea

dernière mise à jour : 2021-08-16 par SIM Picardie – Oise Tourisme