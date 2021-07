Montrozier Parc du château Aveyron, Montrozier Campements, démonstrations de savoir-faire, ateliers et sonorités, la Préhistoire s’invite dans le parc du château Parc du château Montrozier Catégories d’évènement: Aveyron

**Le parc du château offre une plongée dans la Préhistoire adaptée à tous les publics.** * **Sapiens Origines** Avec leur campement, les deux animateurs évoqueront l’évolution de la vie des Hommes du Paléolithique jusqu’au Néolithique et aborderont les aspects de la vie quotidienne tel que l’outillage, la nourriture, le logement, la parure ou encore la vie spirituelle. * **Inspiration Sauvage** Deux intervenants présenteront les savoir-faire préhistoriques, la taille de silex, l’allumage du feu, la vannerie ou encore le tannage, le tout à proximité d’un campement plus vrai que nature. * **Art continuum** De 14h à 17h : L’animatrice proposera un atelier participatif tous publics. Les participants fabriqueront des sifflets globulaires en argile décorés, un joli souvenir à ramener chez soi. **A 17h : Concert** « _Voyage sonore en Préhistoire_ » ; spectacle présentant l’instrumentarium musical préhistorique à travers la construction de paysages sonores. * **Denis Roussel** Entre démonstrations et ateliers participatifs, l’animateur complètera le panel des savoir-faire et des techniques pour un panorama préhistorique à la fois pédagogique et adapté. Enfin, pour immortaliser ce voyage dans le temps, une **borne à selfie** permettra au visiteur de garder une photo de ce moment de découverte et de partage à Montrozier. De nombreuses activités sont proposées par des troupes de reconstitution, du Paléolithique au Néolithique, la vie préhistorique n’aura plus de secret pour vous ! Parc du château Le Bourg, 12630 Montrozier Montrozier Aveyron

