CAMPEMENT RÉVOLUTIONNAIRE Montmédy, samedi 13 avril 2024.

CAMPEMENT RÉVOLUTIONNAIRE Montmédy Meuse

Samedi

Le « 12e régiment d’infanterie de ligne » tiendra un campement de reconstitution historique à Montmédy au cœur de la Citadelle.

Au programme :

– Samedi matin : manœuvre dans la Citadelle

– Samedi après-midi : manœuvre, peloton de tir et accueil du public dans le camp (ateliers pédagogique etc)

– Dimanche matin : visite gratuite à 10h « Montmédy sous la Révolution Française » (réservation à l’Office de tourisme)

– Dimanche après-midi : manœuvre et accueil du public sur le camp.

Les fantassins se feront un plaisir de vous accueillir sur le camp et de partager avec vous leur passion.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Citadelle Ville-haute

Montmédy 55600 Meuse Grand Est contact@tourisme-paysdemontmedy.com

L’événement CAMPEMENT RÉVOLUTIONNAIRE Montmédy a été mis à jour le 2024-04-10 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY