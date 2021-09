Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Campement médiéval, la Maisnie de Kistreberh Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Campement médiéval, la Maisnie de Kistreberh Concarneau, 18 septembre 2021, Concarneau. Campement médiéval, la Maisnie de Kistreberh 2021-09-18 – 2021-09-19 Ville Close Petit Château

Concarneau Finistère Concarneau Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, La Ville-Close replonge dans l’atmosphère d’un passé lointain grâce au camp de La Maisnie de Kistreberh : au gré de votre déambulation à travers ce campement médiéval, partez à la découverte du quotidien des hommes et des femmes des XIIIe et XIVe siècles. +33 2 98 50 37 18 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, La Ville-Close replonge dans l’atmosphère d’un passé lointain grâce au camp de La Maisnie de Kistreberh : au gré de votre déambulation à travers ce campement médiéval, partez à la découverte du quotidien des hommes et des femmes des XIIIe et XIVe siècles. dernière mise à jour : 2021-09-10 par OTC CCA

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Close Petit Château Ville Concarneau lieuville 47.87254#-3.91769