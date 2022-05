Campement médiéval au Château de Vitré | COMPAIGNONS DE BRAËLLO Vitré, 30 juillet 2022, Vitré.

Campement médiéval au Château de Vitré | COMPAIGNONS DE BRAËLLO Vitré

2022-07-30 – 2022-07-30

Vitré Ille-et-Vilaine

En collaboration avec les Compaignons de Braëllo, le Service Ville d’Art et d’Histoire vous propose, le temps d’un week-end, de (re) plongez au cœur du Moyen-âge ! Des compagnies de restitution

historique vous initient au maniement des armes, au tir à l’arc, mais aussi à la musique et aux danses de cette époque, si proche et pourtant si méconnue ! Un évènement à découvrir en famille, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Il esc conseillé de réserver au 02 99 75 04 54

Tarifs : plein : 6 €, enfant : 4€ (de 12 à 18ans), gratuit pour les moins de 12 ans.

musees@mairie-vitre.fr +33 2 99 75 04 54

Vitré

