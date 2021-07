Herbignac Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique CAMPEMENT MÉDIÉVAL AU CHÂTEAU DE RANROUËT Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

CAMPEMENT MÉDIÉVAL AU CHÂTEAU DE RANROUËT Herbignac, 8 août 2021-8 août 2021, Herbignac. CAMPEMENT MÉDIÉVAL AU CHÂTEAU DE RANROUËT 2021-08-08 – 2021-08-08 Rue de Ranrouët Château de Ranrouët

Herbignac Loire-Atlantique Herbignac Une journée au cœur du Moyen-âge avec des troubadours, cracheurs de feu et autres animations surprises pour adultes et enfants. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. inscription.ranrouet@gmail.com +33 2 40 88 96 17 http://amisderanrouet.blogspot.fr/ Une journée au cœur du Moyen-âge avec des troubadours, cracheurs de feu et autres animations surprises pour adultes et enfants. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Herbignac Adresse Rue de Ranrouët Château de Ranrouët Ville Herbignac lieuville 47.4447#-2.29886