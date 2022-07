Campement médiéval au Château de Montaner

Campement médiéval au Château de Montaner, 15 août 2022, . Campement médiéval au Château de Montaner



2022-08-15 10:00:00 – 2022-08-19 12:30:00 Venez découvrir le mode de vie d’une troupe de normands du XIIIème siècle, au programme notamment : démonstration d’artisanat, de cuisine etc… Ne manquez pas cette reconstitution historique proposée par la tour de Termes-d’Armagnac. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville