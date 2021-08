Aurignac Musée de l'Aurignacien Aurignac, Haute-Garonne Campement International Paléolithique Musée de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

Le musée de l’Aurignacien propose un Campement International Paléolithique, dont la première édition se déroulera du 20 au 22 août 2021. Expérience unique en France, ce rassemblement de structures culturelles spécialisées dans la Préhistoire vous permettra d’expérimenter une immersion dans la Préhistoire grâce à la reconstitution d’un campement préhistorique. Au programme : visite du campement, artisanat paléo-compatible, concours de techniques (cuisine, feu, taille de silex), bourse aux matériaux et conférences. **Campement International Paléolithique du 20 au 22 août.** **De 10h30 à 18h**

Présentation du Pass Sanitaire, Réservation conseillée

