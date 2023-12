Cet évènement est passé MARCHÉ D’AUTOMNE – HIVER Campbon Catégories d’Évènement: Campbon

Début : 2023-12-16 09:00:00

fin : 2023-12-16 13:00:00 . Marché d’automne – hiver à Campbon le samedi 16 décembre de 9h à 13h

Producteurs, commerçants locaux et associations caritatives

En présence du père Noël

Manège gratuit pour les enfants

Vin chaud . Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire

