CONCERT LITTÉRAIRE Rue Saint Victor Campbon, samedi 3 février 2024.

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03

Concert littéraire

Erwan Martinerie lit, Erwan Martinerie joue. Hugo, Maupassant, Kafka, lui inspire une musique. Avec son violoncelle et son ordinateur, il nous emmène dans son univers. Et puis il nous rencontre et nous raconte son instrument et son processus créatif.

https://www.jackinmyhead.fr/concert-litteraire/

Sur inscription https://www.billetweb.fr/concert-litteraire

Rue Saint Victor Médiathèque

Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr



