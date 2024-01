AU DOUX CHANT DES OISEAUX Rue Saint-Victor Campbon, samedi 27 janvier 2024.

AU DOUX CHANT DES OISEAUX Rue Saint-Victor Campbon Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:30:00

fin : 2024-01-27 12:30:00

Lecture et atelier numérique « Au doux chant des oiseaux »

Une grande affiche, un livre et une appli sur la tablette avec Birdie memory apprend à reconnaître les oiseaux et leur chant https://birdiememory.com/fr/

Des histoires d’oiseaux s’intercaleront pour allier l’imaginaire au réel.

Tout public

Portes ouvertes de 9h30 à 12h30

Rue Saint-Victor Médiathèque

Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr



L’événement AU DOUX CHANT DES OISEAUX Campbon a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire