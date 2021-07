Antony L'Azimut - Espace Cirque Antony, Hauts-de-Seine Campana L’Azimut – Espace Cirque Antony Catégories d’évènement: Antony

Hauts-de-Seine

Campana L’Azimut – Espace Cirque, 6 octobre 2021-6 octobre 2021, Antony. Campana

du mercredi 6 octobre au dimanche 17 octobre à L’Azimut – Espace Cirque

Cofondateurs du Cirque Trottola, Bonaventure Gacon et Titoune sont des artistes à la présence magnétique qui nous touchent et nous captent au plus profond. Avec Campana, on les découvre au sommet de leur art : un véritable bijou d’artisanat, de virtuosité et d’émotion !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Cirque Trottola L’Azimut – Espace Cirque Rue Georges Suant, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T20:30:00 2021-10-06T22:00:00;2021-10-07T19:30:00 2021-10-07T21:00:00;2021-10-09T18:00:00 2021-10-09T19:30:00;2021-10-10T16:30:00 2021-10-10T17:30:00;2021-10-13T20:30:00 2021-10-13T22:00:00;2021-10-14T19:30:00 2021-10-14T21:00:00;2021-10-16T18:00:00 2021-10-16T19:30:00;2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Antony, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Azimut - Espace Cirque Adresse Rue Georges Suant, 92160 Antony Ville Antony lieuville L'Azimut - Espace Cirque Antony