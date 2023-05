Conférence / Rencontre + Ouverture de saison du musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN, 23 juin 2023, Campan.

Conférence / Rencontre + Ouverture de saison du musée Carrefour des Patrimoines à Campan

Rencontre avec Claude Capdecomme.

Montagnard et passionné par la vie de nos anciens, Claude présentera sa collection de maquettes liée à la Vallée de Campan, l’occasion de (re)découvrir ce bâti montagnard si particulier.

Les Journées du Patrimoine de Pays et de Moulins annoncent également le début de la saison d’été, nous vous présenterons l’ensemble de nos événements..

2023-06-23 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

CAMPAN Musée Carrefour des Patrimoines

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



Conference / Meeting + Season opening of the Carrefour des Patrimoines museum in Campan

Meeting with Claude Capdecomme.

Mountain man and passionate about the life of our ancestors, Claude will present his collection of models related to the Valley of Campan, the opportunity to (re)discover this particular mountain building.

The Journées du Patrimoine de Pays et de Moulins also announce the beginning of the summer season, we will present you all our events.

Conferencia / Reunión + Inauguración de la temporada del museo Carrefour des Patrimoines en Campan

Encuentro con Claude Capdecomme.

Montañés y apasionado de la vida de nuestros antepasados, Claude presentará su colección de maquetas vinculadas al Valle de Campan, una oportunidad para (re)descubrir este edificio de montaña tan especial.

Las Journées du Patrimoine de Pays et de Moulins (Jornadas del Patrimonio del País y de los Molinos) anuncian también el inicio de la temporada estival, y en ellas presentaremos todos nuestros eventos.

Konferenz / Begegnung + Saisoneröffnung des Museums Carrefour des Patrimoines in Campan

Treffen mit Claude Capdecomme.

Claude ist Bergbewohner und begeistert sich für das Leben unserer Altvorderen. Er stellt seine Sammlung von Modellen vor, die mit dem Tal von Campan verbunden sind, und bietet die Gelegenheit, diese ganz besonderen Bergbauten (wieder) zu entdecken.

Die « Journées du Patrimoine de Pays et de Moulins » (Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen) kündigen ebenfalls den Beginn der Sommersaison an, und wir werden Ihnen alle unsere Veranstaltungen vorstellen.

