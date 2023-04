Loto à Campan CAMPAN, 12 mai 2023, Campan.

Les Escouliets de Campan vous proposent une soirée loto à la salle des fêtes de Campan

Partie adultes et parties enfants

Nombreux lots : vols en parapente, entrée au Pic du Midi…

Lots spéciaux pour les enfants : babyfoot, lots ESF, tir à l’arc….

2023-05-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-12 . .

CAMPAN Salle Yvonne Culie

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Escouliets of Campan propose you a lotto evening in the village hall of Campan

Adults and children parts

Numerous prizes: paragliding flights, entrance to the Pic du Midi…

Special prizes for the children : babyfoot, ESF prizes, archery…

Los Escouliets de Campan proponen una velada de lotería en la sala del pueblo de Campan

Juegos para adultos y niños

Numerosos premios: vuelos en parapente, entrada al Pic du Midi…

Premios especiales para niños: futbolín, premios del FSE, tiro con arco…

Die Escouliets de Campan bieten Ihnen einen Lottoabend im Festsaal von Campan an

Teil für Erwachsene und Teil für Kinder

Zahlreiche Preise: Gleitschirmflüge, Eintritt zum Pic du Midi…

Spezielle Preise für Kinder: Tischfußball, ESF-Preise, Bogenschießen…

Mise à jour le 2023-04-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65