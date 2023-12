Marché gourmand de Noël – les Petits Fruits CAMPAN Campan, 16 décembre 2023, Campan.

Campan Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16

Producteurs locaux, créateurs, tourtes, gâteaux à la broche, fromages, charcuterie etc… Petite restauration et boissons chaudes…

Et bien sûr, nos confitures, liqueurs, sirops, pâtisseries glacées… Venez découvrir nos produits !.

Producteurs locaux, créateurs, tourtes, gâteaux à la broche, fromages, charcuterie etc… Petite restauration et boissons chaudes…

Et bien sûr, nos confitures, liqueurs, sirops, pâtisseries glacées… Venez découvrir nos produits !

.

CAMPAN Parking de la boutique « Les Petits Fruits »

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65