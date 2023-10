Promenade au fil de l’eau, dans le cadre de l’exposition « villes d’eaux, villes thermales » CAMPAN Campan, 27 octobre 2023, Campan.

Campan,Hautes-Pyrénées

Promenade au fil de l’eau » du Courtaou des Esclozes au canal antique » sur le thème du pastoralisme et réseaux hydroliques de moyenne montagne.

RDV devant l’exposition au Casino de Bagnères de Bigorre ( salle des Pas Perdus) et prévoir un véhicule et pique-nique..

2023-10-27 10:30:00

CAMPAN Départ du Casino

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



Water walk « from the Courtaou des Esclozes to the ancient canal » on the theme of pastoralism and mid-mountain water systems.

RDV in front of the exhibition at the Casino de Bagnères de Bigorre (salle des Pas Perdus). Bring your own vehicle and picnic.

Paseo por el agua « del Courtaou des Esclozes al canal antiguo » sobre el tema del pastoralismo y los sistemas hídricos de media montaña.

Punto de encuentro frente a la exposición del Casino de Bagnères de Bigorre (Salle des Pas Perdus). Traiga su propio vehículo y picnic.

Spaziergang entlang des Wassers « du Courtaou des Esclozes au canal antique » zum Thema Pastoralismus und Wassersysteme im Mittelgebirge.

RDV vor der Ausstellung im Casino von Bagnères de Bigorre (« Salle des Pas Perdus »), Fahrzeug und Picknick mitbringen.

