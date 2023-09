Journées du Patrimoine : au Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan, 16 septembre 2023, Campan.

Campan,Hautes-Pyrénées

Ouverture exceptionnelle du musée Carrefour des Patrimoines le samedi et dimanche pour les Journées du Patrimoine 2023.

Pierre, notre animateur se fera un plaisir de vous présenter les nouveautés du musée..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

CAMPAN au Musée Carrefour des Patrimoines

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exceptional opening of the Carrefour des Patrimoines museum on Saturday and Sunday for the Journées du Patrimoine 2023.

Pierre, our host, will be delighted to show you what’s new at the museum.

Apertura excepcional del museo Carrefour des Patrimoines el sábado y el domingo con motivo de las Journées du Patrimoine 2023.

Pierre, nuestro anfitrión, estará encantado de mostrarle las novedades del museo.

Sonderöffnung des Museums Carrefour des Patrimoines am Samstag und Sonntag anlässlich der Tage des offenen Denkmals 2023.

Pierre, unser Animator, wird Ihnen gerne die Neuheiten des Museums vorstellen.

Mise à jour le 2023-09-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65