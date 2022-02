Campagne Selfies #BREAKTHEBIAS #IWD Siège d’IESF, 23 février 2022, Paris.

Campagne Selfies #BREAKTHEBIAS #IWD

du mercredi 23 février au lundi 7 mars à Siège d’IESF

Le 8 Mars 2022, l’association Femmes Ingénieures participera à la Journée Internationale des droits des Femmes, International Women Day – IWD. Le theme de cette année est : #BreakTheBias “Imaginez un monde égalitaire entre les Femmes et les Hommes. Un monde exempt de préjugés, de stéréotypes et de discriminations. Un monde qui soit diversifié, équitable et inclusif. Un monde où la différence est valorisée et célébrée. Ensemble, nous pouvons forger l’égalité des femmes et des hommes. Collectivement, nous pouvons casser les préjugés ». Extrait traduit du site de IWD2022 **Nous vous invitons à participer à la campagne de Selfies #BreakTheBias** **1.** Prenez la pose #BreakTheBias Croisez les bras en signe de solidarité et montrez votre engagement à la lutte contre les préjugés et pour encourager d’autres personnes à s’engager à contribuer à la construction d’un monde inclusif. 2. Si vous le souhaitez, copiez les hastags sur votre photo : #BreakTheBias ainsi que le logo de Femmes Ingénieures (FI) 3. Jusqu’au 8 mars 2022, postez votre photo sur les réseaux sociaux, accompagnée d’un message : texte personnel concernant votre engagement + hashtags #IWD2022 #FemmesIngénieures et @BreakTheBias 4. Le 8 mars 2022, l’association Femmes Ingénieures relaiera vos posts et fera une compilation de toutes les photos vues sur les réseaux sociaux grâce aux hashtags que vous aurez mis dans le texte. **Plus d’infos ici :** [https://www.femmes-ingenieures.org/offres/gestion/actus_82_43569-1817/campagne-femmes-ingenieures-pour-les-jni-et-le-8-mars-2022.html](https://www.femmes-ingenieures.org/offres/gestion/actus_82_43569-1817/campagne-femmes-ingenieures-pour-les-jni-et-le-8-mars-2022.html)

Libre

Appel à participation à une manifestation dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes (International Women Day -IWD)

Siège d’IESF 7 rue Lamennais Paris Quartier du Faubourg-du-Roule



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T00:00:00 2022-02-23T23:59:00;2022-02-24T00:00:00 2022-02-24T23:59:00;2022-02-25T00:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T00:00:00 2022-02-26T23:59:00;2022-02-27T00:00:00 2022-02-27T23:59:00;2022-02-28T00:00:00 2022-02-28T23:59:00;2022-03-01T00:00:00 2022-03-01T23:59:00;2022-03-02T00:00:00 2022-03-02T23:59:00;2022-03-03T00:00:00 2022-03-03T23:59:00;2022-03-04T00:00:00 2022-03-04T23:59:00;2022-03-05T00:00:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T00:00:00 2022-03-06T23:59:00;2022-03-07T00:00:00 2022-03-07T23:59:00