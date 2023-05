LE TRUCK TOUR – Fête de la Musique en tournée – KARTEL + THE FALLEN HORSE Campagne, Landes, 21 juin 2023, Campagne.

LE TRUCK TOUR – Fête de la Musique en tournée – KARTEL + THE FALLEN HORSE Mercredi 21 juin, 16h30 Campagne, Landes

Le caféMusic’ vous emmène en tournée pour la fête de la Musique avec le « TRUCK TOUR »

Pour cette occasion nous allons transformer un camion en scène pour sillonner l’agglomération montoise et jouer au plus près de chez vous !

Profitez du jour le plus long de l’année pour assister aux concerts itinérants de KARTEL

• LIEU & HORAIRES •

♦ A 14H00 – Concert pour les centres de loisirs

♦ A 16H30 – Concert à Campagne

♦ A 19H00 – Concert à Bostens

♦ A 21H30 – Concert à Mont de Marsan – Au Plumaçon

• LES CONCERTS SONT GRATUITS •

▶ KARTEL (ROCK | FRANCE)

KARTEL est un groupe qui évolue autour d’un noyau dur de musiciens ouverts à toutes les géométries aussi variables soient-elles. Ils ne se refusent rien, et s’autorisent tout !

▶ Ouverture par THE FALLEN HORSE (POP FOLK | FRANCE)

Projet musical soliste alliant chant, guitare et percussions. Morti auteur/compositeur/interprète vous présente son univers Pop-Flok-Jazz.

Campagne, Landes place de la course landaise campagne Campagne 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:30:00+02:00 – 2023-06-21T18:00:00+02:00

©Le caféMusic’ / Photo par Leslie Leblond