Drôle d’impression Campagne, 29 août 2023, Campagne.

Campagne,Landes

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque photographique sur un mur. Sous les gerbes de colle et malgré les nombreux aléas du métier, ils restent appliqués à leur tâche. Au fur et à mesure de leur besogne, émaillée par quelques problèmes techniques, un dialogue s’installe entre les images qui apparaissent sur le mur et nos deux protagonistes.

Telle une vague, une drôle d’impression parcourt le public car soudain les images se transforment et des histoires se racontent.

Au final, cette juxtaposition d’image dévoile une œuvre surréaliste, poétique et burlesque, un instantané de vie, un rêve ? … Peut-être celui de nos deux afficheurs..

Campagne 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



Two poster painters are given the task of painting a photographic fresco on a wall. Under the spray of glue, and despite the many hazards of the job, they remain dedicated to their task. As they go about their work, punctuated by a few technical problems, a dialogue develops between the images appearing on the wall and our two protagonists.

Like a wave, a strange impression washes over the audience as the images suddenly transform and stories are told.

In the end, this juxtaposition of images reveals a surreal, poetic and burlesque work, a snapshot of life, a dream? Perhaps that of our two poster artists.

Dos cartelistas reciben el encargo de colocar un fresco fotográfico en una pared. Bajo los chorros de pegamento y a pesar de los numerosos peligros del trabajo, siguen dedicados a su tarea. A medida que avanzan en su trabajo, salpicado por algunos problemas técnicos, se desarrolla un diálogo entre las imágenes que aparecen en la pared y nuestros dos protagonistas.

Como una ola, una extraña sensación invade al público cuando las imágenes se transforman de repente y se cuentan historias.

Al final, esta yuxtaposición de imágenes revela una obra surrealista, poética y burlesca, una instantánea de la vida, ¿un sueño? Quizá el de nuestros dos carteles.

Zwei Plakatkleber haben den Auftrag, ein fotografisches Wandgemälde an einer Wand anzubringen. Unter den Kleisterspritzern und trotz der vielen Unwägbarkeiten des Berufs bleiben sie bei ihrer Aufgabe. Im Laufe der Arbeit, die von einigen technischen Problemen begleitet wird, entwickelt sich ein Dialog zwischen den Bildern an der Wand und unseren beiden Protagonisten.

Die Bilder verwandeln sich und es werden Geschichten erzählt.

Am Ende enthüllt diese Gegenüberstellung von Bildern ein surrealistisches, poetisches und burleskes Werk, eine Momentaufnahme des Lebens, einen Traum? … Vielleicht der unserer beiden Poster.

