Montmorillon CCAS Montmorillon, Vienne Campagne internationale de lutte contre les violences faites aux femmes CCAS Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Campagne internationale de lutte contre les violences faites aux femmes CCAS, 25 novembre 2021, Montmorillon. Campagne internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

du jeudi 25 novembre au jeudi 2 décembre à CCAS

À l’occasion de la campagne « Orangez le monde » lancée par ONU Femmes, la ville de Montmorillon s’engage et propose, **jeudi 25 novembre**, (journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes) une journée non-stop au CCAS. Les agents du CCAS vous accueillent durant toute cette journée non-stop d’accueil. Écoute téléphonique (?05 49 91 05 00), accueil physique. Libérons la parole. Et **????? ? ??́??????**, un ciné-débat gratuit est organisé en partenariat le @CIDFF de la Vienne (centre d’information du droit des femmes et des familles), autour du film « La terre des hommes » de Naël Marandin (munissez-vous du pass sanitaire)

gratuit

Tous concernés #RéagirPeutToutChanger CCAS 4 rue des Récollets montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T08:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-12-02T20:00:00 2021-12-02T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu CCAS Adresse 4 rue des Récollets montmorillon Ville Montmorillon lieuville CCAS Montmorillon