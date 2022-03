Campagne Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Campagne Gap, 25 avril 2022, Gap. Campagne Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou Gap

2022-04-25 20:30:00 – 2022-04-25 Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou

Gap Hautes-Alpes EUR 18 Invitant les spectateurs dans les coulisses de la campagne présidentielle en train de se jouer, Sébastien Valignat nous propose une soirée impertinente sur la démocratie. Quand le théâtre se connecte à l’actualité pour jouer les trouble-fêtes. Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou Gap

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou Ville Gap lieuville Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou Gap Departement Hautes-Alpes

Gap Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/

Campagne Gap 2022-04-25 was last modified: by Campagne Gap Gap 25 avril 2022 Gap Hautes-Alpes

Gap Hautes-Alpes