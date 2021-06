Ménestreau-en-Villette Ciran Loiret, MENESTREAU EN VILLETTE Campagne et Nature Ciran Ménestreau-en-Villette Catégories d’évènement: Loiret

MENESTREAU EN VILLETTE

Campagne et Nature Ciran, 2 août 2021-2 août 2021, Ménestreau-en-Villette. Campagne et Nature

du lundi 2 août au vendredi 6 août à Ciran

Au coeur de la nature, les enfants pourront pratiquer une multitude d’acitivtés en lien avec la nature. Lors de la semaine, le groupe s’initiera à des activités sportives de pleine nature et seront sensibiliser au dévéloppement durable et à la nature environnante. Au programme : balade et randonnée sur la nature en foret, découverte des animaux de la ferme, séance équitation …

500€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ciran Menestreau-en-villette Ménestreau-en-Villette Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, MENESTREAU EN VILLETTE Autres Lieu Ciran Adresse Menestreau-en-villette Ville Ménestreau-en-Villette lieuville Ciran Ménestreau-en-Villette