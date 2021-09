Campagne en Fête à Troissereux Troissereux, 11 septembre 2021, Troissereux.

Campagne en Fête à Troissereux 2021-09-11 – 2021-09-12

Troissereux Oise Troissereux

Campagne en fête, organisée les 11 et 12 septembre par les Jeunes agriculteurs de l’Oise à Troissereux, met en valeur la richesse exceptionnelle du territoire et le talent des producteurs et des agriculteurs, auprès des petits et grands avec un programme riche en découverte.

Pendant deux jours, cette manifestation s’articule autour de nombreuses animations mais aussi d’un marché fermier, d’un pôle élevage et d’une ferme pédagogique, des démonstrations de chiens de troupeaux et de tonte de moutons, des baptêmes de poneys, des stands agricoles, une exposition de tracteurs anciens, de nombreux jeux dont le traditionnel « trouver le poids du cochon » et activités pour les enfants, des baptêmes en tracteurs, un Moiss’Batt’Cross et un auto-foot…

Tarif : 5 euros ; gratuit pour les – 10 ans.

Horaires : Samedi 11 septembre de 13h30 à 18h

Dimanche 12 septembre 2021 de 09h à 19h

Pass sanitaire est OBLIGATOIRE pour les plus de 18 ans (schéma vaccinal complet ou test PCR ou antigénique de moins de 72h).

Accès: route de Plouy Saint-lucien (D149) (axe Beauvais – Crevecoeur le Grand).

campagneenfeteoise@gmail.com http://www.campagneenfete.wixsite.com/jaoise

