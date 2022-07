Campagne Ecogeste – Plage de Buse Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes Les ambassadeurs Ecogeste partent en canoë-kayak à la rencontre des plaisanciers dans le but de les sensibiliser à des gestes pratiques et écologiques pour la préservation de la méditerranée. Roquebrune-Cap-Martin

