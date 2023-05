Eté Actif 2023 : Spéléologie Parking face au Val de la Marquise, 22 août 2023, Campagne.

Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au cœur de la forêt.

Rendez-vous sur le parking de la forêt de Campagne en face val de la Marquise.

Ouvert à tous à partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Encadrement par un professionnel. Bonne compréhension de la langue française pour des raisons de sécurité. Tenue adaptée à l’activité, chaussures fermées (tennis), pas de robe.

Réservation en ligne uniquement (ouvertes à partir du 15 juin).

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 17:00:00.

Parking face au Val de la Marquise Route de Saint Cyprien

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the underground environment. Exceptional caves and grottos in the heart of the forest.

Meeting point on the parking of the forest of Campagne in front of the Marquise valley.

Open to all from 10 years old. Minors must be accompanied by an adult. Supervision by a professional. Good understanding of the French language for safety reasons. Dress adapted to the activity, closed shoes (tennis shoes), no dress.

Online booking only (open from June 15th)

Descubra el medio subterráneo. Cuevas y grutas excepcionales en el corazón del bosque.

Punto de encuentro en el aparcamiento del bosque de Campagne frente a Val de la Marquise.

Abierto a todos a partir de 10 años. Los menores deben ir acompañados de un adulto. Supervisión por un profesional. Buen conocimiento de la lengua francesa por razones de seguridad. Vestimenta adecuada a la actividad, calzado cerrado (zapatillas de tenis), sin vestidos.

Reserva en línea únicamente (abierta a partir del 15 de junio)

Entdeckung der unterirdischen Umwelt. Außergewöhnliche Höhlen und Grotten im Herzen des Waldes.

Treffpunkt: Parkplatz des Waldes von Campagne gegenüber dem Val de la Marquise.

Offen für alle ab 10 Jahren. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Betreuung durch eine Fachkraft. Gutes Verständnis der französischen Sprache aus Sicherheitsgründen. Der Aktivität angepasste Kleidung, geschlossene Schuhe (Tennisschuhe), keine Kleider.

Nur Online-Buchung (geöffnet ab dem 15. Juni)

