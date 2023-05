Eté Actif 2023 : Escalade Parking face au Val de la Marquise, 15 août 2023, Campagne.

Découverte et initiation de la pratique de l’escalade sur la falaise naturelle de la forêt de Campagne.

Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un professionnel. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation possible à partir du 15 juin 2023. Uniquement en ligne..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 12:00:00. .

Parking face au Val de la Marquise Route de Saint Cyprien

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discovery and initiation of climbing on the natural cliff of the forest of Campagne.

Accessible to all levels from 10 years old. Supervision by a professional. Minors must be accompanied by an adult.

Reservation possible from June 15, 2023. Only on line.

Descubrimiento e iniciación a la práctica de la escalada en el acantilado natural del bosque de Campagne.

Accesible a todos los niveles a partir de 10 años. Supervisión por un profesional. Los menores deben ir acompañados de un adulto.

Reserva posible a partir del 15 de junio de 2023. Sólo en línea.

Entdeckung und Einführung in die Praxis des Kletterns an den natürlichen Klippen des Waldes von Campagne.

Zugänglich für alle Niveaus ab 10 Jahren. Betreuung durch einen Fachmann. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Buchung ab dem 15. Juni 2023 möglich. Nur online.

