Eté Actif 2023 : Grimpe d’Arbre Château de Campagne, 3 août 2023, Campagne.

A la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches. A partir de 6 ans. 8 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation uniquement en ligne. (Ouverte à partir du 15 juin).

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 18:45:00. .

Château de Campagne

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meet the tree. Come and get to know the plant giant by climbing and walking through its branches. From 6 years old. Maximum 8 people per group. Children under 12 years old must be accompanied by an adult.

Reservation only on line. (Open from June 15th)

Conoce el árbol. Ven a conocer al gigante vegetal trepando y paseando por sus ramas. A partir de 6 años. Máximo 8 personas por grupo. Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto.

Reserva únicamente en línea. (Abierto a partir del 15 de junio)

Auf Tuchfühlung mit dem Baum. Machen Sie Bekanntschaft mit dem Pflanzenriesen, indem Sie klettern und durch seine Äste wandern. Ab 6 Jahren. Maximal 8 Personen pro Gruppe. Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Reservierung nur online möglich. (Geöffnet ab dem 15. Juni)

