Châteaux en fête – Parc du château de Campagne 30 place de l’église, 17 avril 2023, Campagne.

EXPOSITIONS DU FONDS DEPARTEMENTAL D’ART CONTEMPORAIN

Exposition de différentes oeuvres d’art contemporain achetées en 2022.

Gratuit

Cette animation est prévue en intérieur

Visite libre.

2023-04-17 à ; fin : 2023-05-01 18:00:00. .

30 place de l’église Parc du château de Campagne

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



EXHIBITIONS OF THE DEPARTMENTAL FUND OF CONTEMPORARY ART

Exhibition of various contemporary artworks purchased in 2022.

Free

This animation is planned indoors

Free visit

EXPOSICIONES DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Exposición de diversas obras de arte contemporáneo adquiridas en 2022.

Gratis

Esta animación está prevista en el interior

Visita gratuita

AUSSTELLUNGEN DES FONDS DEPARTEMENTAL D’ART CONTEMPORAIN

Ausstellung verschiedener Werke zeitgenössischer Kunst, die im Jahr 2022 gekauft wurden.

Kostenlos

Diese Animation ist für Innenräume vorgesehen

Freier Besuch

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24