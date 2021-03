(campagne de sensibilisation) La Bande de Gaza, le blocus illégal dans sa quatorzième année en ligne, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Étienne.

(campagne de sensibilisation) La Bande de Gaza, le blocus illégal dans sa quatorzième année

en ligne, le dimanche 27 juin à 23:00

[http://www.plateforme-palestine.org](http://www.plateforme-palestine.org)i caractérisent la situation de la Bande de Gaza, des femmes et des hommes se mobilisent au quotidien à Gaza et rêvent d’un avenir meilleur.

Pour donner à voir ce visage de la Bande de Gaza, la créativité et la détermination des Gazaouis, ces ONG et leurs partenaires organisent une série d’évènements. Vous trouverez les informations complètes sur la campagne ainsi que de courtes vidéos d’information et de sensibilisation sur cette page : **_[https://www.cidse.org/fr/2021/02/11/respecting-human-rights-in-gaza-end-the-illegal-blockade-now/](https://www.cidse.org/fr/2021/02/11/respecting-human-rights-in-gaza-end-the-illegal-blockade-now/)_**

**Et les détails des évènements ci-dessous. Les webinaires et le documentaire seront traduits en français.**

1/ Le 25 février à 19h30 heure française, un webinaire « Les jeunes de Gaza, histoires d’une vie sous blocus » avec :

Asmaa el Khaldi, Gaza Sky Geeks

Majed Abusalama, We are not numbers

Theater Day Production

**Lien pour vous inscrire :[https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hjtSLeSxQrKCwcG70lnK7g](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hjtSLeSxQrKCwcG70lnK7g)**

2/ Le 4 mars à 19h30, un webinaire « Femmes de Gaza : perspectives féminines sur 14 ans d’une vie sous blocus » avec :

Amaal Syam, directrice de Women’s Affairs Centre.

Wafa’ Abdel Rahman, directrice de Filastiniyat (partenaire du CCFD-Terre Solidaire)

Maha Al Raei, Culture and Free Thought Association (CPL- partenaire du CCFD-Terre Solidaire)

**Lien pour vous inscrire :[https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yAL0QvjpSHanR-rv2H8yjQ](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yAL0QvjpSHanR-rv2H8yjQ)**

3/ Projection en ligne d’un film documentaire sur Gaza

(la date sera communiquée ultérieurement) mais vous pouvez déjà voir le teaser :[https://www.youtube.com/watch?v=35Q1YHBOE1w](https://www.youtube.com/watch?v=35Q1YHBOE1w)

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

14, passage Dubail

75010 Paris

Tél. : +33 1 40 36 41 46

E-mail : [a.garcia@plateforme-palestine.org](mailto:a.garcia@plateforme-palestine.org)

Site Internet : www.plateforme-palestine.org

Suivez-nous sur Facebook,Twitter et Instagram

gratuit

organisé par le CCFD-Terre Solidaire organise avec ses alliés européens de la CIDSE (réseau international d’organisations catholiques œuvrant pour la justice sociale)

en ligne Saint-Etienne Saint-Étienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T23:00:00 2021-06-27T23:30:00