Les impacts environnementaux de ces travaux sont en effet démesurés face au gain de temps estimé (3 minutes en voiture) et à son coût (200 millions d’euros).

Pour connaître l’origine et les impacts du projet, lire l’analyse de la FNE 43. Les associations FNE AURA, FNE43, SOS Loire Vivante et AUTA ont saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, demandant la suspension de l’autorisation environnementale accordée par le préfet de Haute-Loire. Le juge des référés a refusé la suspension de ces travaux ce 24 février.

La Lutte des Sucs continue donc !

**Les assos saisissent le Conseil d’Etat, et ont besoin d’aide pour ce faire : il leur faut réunir 18 000 €.** peu de lecture

