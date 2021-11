Saint-Étienne RUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE Loire, Saint-Étienne (campagne citoyenne) DEVENEZ ACTEUR DE LA TRANSITION SUR VOTRE TERRITOIRE RUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

(campagne citoyenne) DEVENEZ ACTEUR DE LA TRANSITION SUR VOTRE TERRITOIRE RUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 3 novembre 2021, Saint-Étienne. (campagne citoyenne) DEVENEZ ACTEUR DE LA TRANSITION SUR VOTRE TERRITOIRE

du mercredi 3 novembre au vendredi 26 novembre à RUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le Lien renforce son réseau d’adhérent.e.s individuel.le.s et vous avez dorénavant la possibilité d’alimenter automatiquement votre compte e-lien. Fini les passages en caisse loupés faute de compte rechargé…. C’est la liberté d’usage numérique éthique, sur une plateforme totalement éthique fabriquée par nos soins, qui ne partage pas vos données !!!

adhésion libre et consciente, proposée à 12€

En utilisant le Lien, vous rejoignez des centaines de ligérien·nes qui tissent des relations avec des commerces, des entreprises et des associations locales ayant un impact positif sur le territoire. RUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 16 RUE ROGER SALENGRO 42000 ST ETIENNE Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T12:00:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-05T12:00:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-10T12:00:00 2021-11-10T17:00:00;2021-11-12T12:00:00 2021-11-12T17:00:00;2021-11-17T12:00:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-19T12:00:00 2021-11-19T17:00:00;2021-11-24T12:00:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-26T12:00:00 2021-11-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu RUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE Adresse 16 RUE ROGER SALENGRO 42000 ST ETIENNE Ville Saint-Étienne lieuville RUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE Saint-Étienne