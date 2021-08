Audincourt Audincourt Audincourt, Doubs Campagne à la ville à Audincourt Audincourt Audincourt Catégories d’évènement: Audincourt

Doubs

Campagne à la ville à Audincourt Audincourt, 4 septembre 2021, Audincourt. Campagne à la ville à Audincourt 2021-09-04 – 2021-09-04 Rue des Serruriers Parc Japy

Audincourt Doubs Audincourt Grande fête champêtre organisée par la ville d’Audincourt. De nombreux producteurs locaux et artisans sont conviés pour nous régaler de leurs spécialités ou nous faire une démonstration de leur savoir-faire. Chevaux, poules, lapins… et bien d’autres animaux vous attendent dans un cadre bucolique.

Des animations variées, des ateliers ludiques, des interludes musicaux égaieront votre week-end. > Entrée 3€, gratuit pour les -12 ans.

A l’espace Japy, accès par la rue des Serruriers. Programme complet en téléchargement ci-dessous Un pass sanitaire sera exigé pour participer à Campagne à la Ville.

1. Une attestation de vaccination (N’oubliez pas les délais effectifs de validation de votre vaccination)

2. La preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48h.

3. Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois. campagnealaville@audincourt.fr +33 3 81 36 37 24 http://www.audincourt.fr/culture/manifestations-de-la-ville/campagne-a-la-ville/ Grande fête champêtre organisée par la ville d’Audincourt. De nombreux producteurs locaux et artisans sont conviés pour nous régaler de leurs spécialités ou nous faire une démonstration de leur savoir-faire. Chevaux, poules, lapins… et bien d’autres animaux vous attendent dans un cadre bucolique.

Des animations variées, des ateliers ludiques, des interludes musicaux égaieront votre week-end. > Entrée 3€, gratuit pour les -12 ans.

A l’espace Japy, accès par la rue des Serruriers. Programme complet en téléchargement ci-dessous Un pass sanitaire sera exigé pour participer à Campagne à la Ville.

1. Une attestation de vaccination (N’oubliez pas les délais effectifs de validation de votre vaccination)

2. La preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48h.

3. Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Audincourt, Doubs Autres Lieu Audincourt Adresse Rue des Serruriers Parc Japy Ville Audincourt lieuville 47.48002#6.83913