Découverte immersive, intuitive et ludique des paysages de la vallée du Lot avec Archistoire Campagnac Lédat, 17 septembre 2023, Lédat.

Découverte immersive, intuitive et ludique des paysages de la vallée du Lot avec Archistoire Dimanche 17 septembre, 14h00 Campagnac Gratuit. Entrée libre. Départ devant l’église.

Archistoire est une application mobile de visites culturelles et patrimoniales éditée par les Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). Première application nationale de découverte du patrimoine et des territoires élaborée par des professionnels, Archistoire est un outil numérique pour interpréter les paysages naturels et bâtis qui nous entourent.

Le CAUE de Lot-et-Garonne s’est associé au Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois pour concevoir deux stories à l’échelle du territoire. Découvrez ainsi le patrimoine et l’histoire de la bastide de Villeneuve-sur-Lot et les paysages de la vallée du Lot, de façon immersive, intuitive et ludique !

Campagnac 47300 Le Lédat Lédat 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Lédat (nommée également Le Lédat non officiellement) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne. La commune de l’aire d’attraction de Villeneuve-sur-Lot est située dans son unité urbaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois