Soirée paëlla à Campagnac Campagnac, 30 septembre 2023, Campagnac.

Campagnac,Aveyron

Le Bar snack le Campagnac vous propose une soirée paella, concert le samedi 30 septembre !.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie



Bar snack le Campagnac invites you to a paella and concert evening on Saturday, September 30!

El snack bar Campagnac ofrece una velada de paella y concierto el sábado 30 de septiembre

Die Bar Snack le Campagnac bietet Ihnen am Samstag, den 30. September einen Paella-Abend mit Konzert!

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac