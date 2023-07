Exposition peinture à Campagnac Campagnac, 14 juillet 2023, Campagnac.

Campagnac,Aveyron

Cette année, Campagnac accueille 3 artistes pour son exposition de peinture..

2023-07-14 fin : 2023-08-13 . EUR.

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie



This year, Campagnac welcomes 3 artists to its painting exhibition.

Este año, Campagnac acoge a 3 artistas en su exposición de pintura.

In diesem Jahr empfängt Campagnac drei Künstler für seine Gemäldeausstellung.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac