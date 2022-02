Camp Xplore (lycéens) Keriadenn, 10 juillet 2022, Saint-Malo.

Du 10 au 16 juillet 2022 à Saint-Malo Le Camp Xplore lycéens “sport & spi” s’adresse à des garçons du lycée qui ont soif d’aventure et de sport tout aussi bien que de nourrir sa foi et de vivre des moments de fraternité ! Cette année à St Malo, le camp sera résolument tourné vers la mer ! Organisé par plusieurs prieurés de la Communauté des Frères de Saint-Jean (Boulogne, Lorient, St Quentin, etc.), le camp propose du kayak de mer, de la planche à voile, de la randonnée, des olympiades et une traversée de la baie du Mont-Saint-Michel, mais également la messe et l’adoration quotidiennes, des temps de jeux et de détente, des veillées joyeuses et stylées. Les jeunes retrouveront Fr Jean-Yves, Fr Philippe-Néri, Fr Benoit-Kizito, Fr Vincent ou encore Fr François, et vivront une semaine fabuleuse dans les prairies de Keriadenn (Saint-Malo), à deux pas de l’océan et de la cité corsaire. Camp sous tente, déclaré Jeunesse et Sports.

