Côtes-d’Armor Ploubezre 79ème Anniversaire de la Libération des Côtes d’Armor (Côtes du Nord en 1944).

Reconstitution d’un Camp de l’Armée Américaine semblable aux camps US qui étaient dans notre région durant ce mois d’Août 1944.

Ce camp est réalisé par l’Association 15th Cavalry History Brittany Group, association qui représente officiellement en France, Le 15th Cavalry Régiment qui en 1944 a participé à la Libération du Nord des Côtes d’Armor et y a laissé de nombreuses pertes humaines dans les combats contre l’occupant Allemand.

En l’espace d’une après-midi, vous serez plongé dans ce mois d’Août 44. Avec de la musique d’époque en fond sonore, vous allez côtoyer des GI, vous allez découvrir leur mode de vie en campagne, leurs équipement individuel et collectif, leur armement.

Vous allez découvrir une infirmerie de Campagne, avec des reconstitutions de différents soins et l’équipement médical pour s’occuper en 1ère urgence des blessures occasionnées par les combats.

Différents véhicules de l’US Army d’époque ayant participé aux combats en Bretagne seront présents avec les équipages qui seront à votre disposition pour répondre à vos questions.

Une exposition de documents et photos d’époque sera ouverte au public .

Restauration sur place, Buvette.

