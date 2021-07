Camp U.S. Forges-les-Eaux, 28 août 2021-28 août 2021, Forges-les-Eaux. Camp U.S. 2021-08-28 – 2021-08-28

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux Le Musée de la Résistance et de la Déportation organise la reconstitution d’un camp militaire US dans le parc de l’hôtel de ville les 28 et 29 août 2021. Au programme : défilé, commémorations, balades en jeep, feu d’artifice au lac de l’Andelle et expositions de véhicules militaires. Le Musée de la Résistance et de la Déportation organise la reconstitution d’un camp militaire US dans le parc de l’hôtel de ville les 28 et 29 août 2021. Au programme : défilé, commémorations, balades en jeep, feu d’artifice au lac de l’Andelle et… +33 2 35 90 64 07 Le Musée de la Résistance et de la Déportation organise la reconstitution d’un camp militaire US dans le parc de l’hôtel de ville les 28 et 29 août 2021. Au programme : défilé, commémorations, balades en jeep, feu d’artifice au lac de l’Andelle et expositions de véhicules militaires. dernière mise à jour : 2021-07-20 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Ville Forges-les-Eaux lieuville 49.6133#1.54611