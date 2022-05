Camp Traversée du Cantal Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat Catégories d’évènement: Cantal

POUR LYCEENS DU VENDREDI 1ER AU JEUDI 7 JUILLET En préambule des vacances estivales, un séjour itinérant sous tente pour les lycéens : LA GRANDE TRAVERSÉE DES MONTS DU CANTAL ! 2 jours de vélo, 3 jours de rando pour traverser le massif avec temps spi, veillées et truffade! ? Camp déclaré “Jeunesse et sports” Contact : [[hotellerie.murat@gmail.com](mailto:hotellerie.murat@gmail.com)](mailto:hotellerie.murat@gmail.com) 04 71 20 19 69 Plus d’informations et inscriptions : [stjean-murat.com](https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/camp-sport/)

Séjour itinérant vélo et randonnée pour lycéens Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat Cantal

