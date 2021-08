Camp Surf-Prière Collégiens (mixte) à la Toussaint Quiberon – Presqu’île, 24 octobre 2021, Saint-Pierre-Quiberon.

Partir à l’aventure, faire du sport et nourrir sa foi Frère Vincent et Frère Philippe-Néri organisent 2 camps à la Toussaint pour nos jeunes qui ont besoin plus que jamais de grand air ! C’est l’occasion de vivre un camp avec du sport (surf) et de la prière ! La presqu’île de Quiberon est pour cela un lieu merveilleux : – un camp mixte pour collégiens du 24 au 29 octobre 2021 – un camp pour Lycéens (garçons) du 1er au 6 novembre 2021 Au programme chaque jour : 2h de surf encadré par un moniteur, messe, enseignement, adoration, promenade, baignade, visites, veillées d’ambiance, etc. Logement en dur dans un gîte à St Pierre-Quiberon. Camp déclaré Jeunesse et Sports. Accompagnement par les Frères de Saint-Jean

inscription : 360 €

2021-10-24T18:00:00 2021-10-24T23:59:00;2021-10-25T00:00:00 2021-10-25T23:59:00;2021-10-26T00:00:00 2021-10-26T23:59:00;2021-10-27T00:00:00 2021-10-27T23:59:00;2021-10-28T00:00:00 2021-10-28T23:59:00;2021-10-29T00:00:00 2021-10-29T17:00:00